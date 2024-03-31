نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على بالماس.. نجم برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح ناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرازيلي رافينيا دياز لاعب برشلونة، أنه فريقه سيواصل الضغط على ريال مدريد ولن يستسلم في صراع صدارة الدوري الإسباني.

سجل رافينيا، هدف فوز برشلونة على لاس بالماس (1-0)، مساء السبت، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

رافينيا: سنواصل القتال من أجل الدوري حتى النهاية

قال رافينيا في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “نواصل القتال من أجل الدوري حتى النهاية، ولن نستسلم، أرى أننا لعبنا مباراة جيدة”.

وتابع رافينيا قائلًا: “أعتقد أن الهدف الأول الذي تم إلغاؤه صحيح، لا أعلم لماذا ألغاه الحكم، الأهم أننا فزنا وهذا يجعلنا نُحافظ على ثقتنا”.

وحول عودة الفريق للنتائج الإيجابية بعد قرار المدرب تشافي بالرحيل نهاية الموسم، علق رافينيا: "لا أعتقد أن قرار تشافي بالرحيل هو العامل الذي جعلنا نغير الديناميكية".

وواصل: “جرت مُحادثات داخلية بالفريق وأدركنا ما يجب أن نقوم به، الأهم أننا نُقدّم مُباريات جيدة ونُحقق انتصارات”.