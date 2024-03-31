نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب التشكيل؟.. مفاجأة حول استبعاد نجم الزمالك من قائمة مباراة فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زعمت تقارير إعلامية، مؤخرًا، أن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك قد استبعد الظهير الأيمن سيد نيمار من حساباته في مواجهة فيوتشر المرتقبة وذلك بسبب شكوك حول قيامه بتسريب تشكيل الفريق.

حقيقة استبعاد سيد نيمار بسبب تسريب التشكيل

ويستعد فريق الزمالك، لمواجهة فيوتشر اليوم الأحد، باستاد السلام، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واُستبعد سيد نيمار، من قائمة الزمالك المختارة لخوض مواجهة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، وسط أنباء حول اتهام الجهاز الفني له بتسريب التشكيل للإعلام.

وحسب برنامج “جمهور التالتة” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس” فأن ما يتردد حول استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر بسبب تسريب التشكيل قبل مواجهات الفريق، هو أمر غير صحيح إطلاقًا.

وأكد البرنامج، إن جوميز استبعد سيد نيمار من قائمة الزمالك لسبب فني فقط، وليس لما يتردد حول قيامه بتسريب تشكيل الفريق قبل المواجهات.