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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة توقيع عقوبة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الهزيمة من الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال المصدر في تصريحات خاصة دوت الخليج الرياضي، أن كل ما تردد حول توقيع عقوبات على لاعبي الفريق، بسبب الهزيمة من الزمالك غير صحيح.



وأضاف، أن مباراة الأمس كان الأهلي ضيفا على الزمالك، وحسب لائحة العقوبات فهي خارج الديار، وليست هزيمة ثانية على التوالي حتى يتم معاقبة لاعبي الفريق.

حقيقة توقيع عقوبة على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الزمالك

وحقق الزمالك فوزا هاما على الاهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتنقل مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

