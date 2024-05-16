نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف حجازي.. تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخليج في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، لمواجهة نظيره الخليج ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين على أرضية ملعب محمد بن فهد.

ويغيب الدولي المصري أحمد حجازي المحترف بصفوف اتحاد جدة عن التشكيل الأساسي للفريق أمام الخليج في مباراة اليوم.

وفي سياق متصل؛ كانت إدارة الاتحاد قد قررت بيع الدولي المصري بنهاية الموسم الجاري وفقًا لبعض التقارير الصحفية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية ومصر.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخليج

يأتي تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة نظيره الخليج مساء اليوم كالتالي: