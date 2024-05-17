نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 ألقاب وهدف لا يُنسى.. ماذا قدم محمد النني خلال مشواره مع آرسنال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل محمد النني، نجم وسط منتخب مصر، الستار على مشواره مع نادي آرسنال الإنجليزي بعدما أعلن رحيله بشكل رسمي بعد انتهاء عقده في نهاية منافسات الموسم الجاري.

أرقام محمد النني مع آرسنال

يُنهي محمد النني (31 عامًا)، مشواره بشكل رسمي مع نادي آرسنال في ظل قلة مشاركاته تحت قيادة ميكيل أرتيتا هذا الموسم.

النني انضم إلى صفوف آرسنال في يناير من عام 2016 قادمًا من بازل السويسري، وقدم في البداية مستويات جيدة تحت قيادة المدرب السابق آرسين فينجر، قبل أن يتحول إلى لاعب بديل، ويتم إعارته لصفوف بشكتاش التركي لمدة موسم واحد في صيف 2019.

خاض محمد النني 161 مباراة رفقة فريق آرسنال في كل البطولات منذ انضمامه، وسجل لاعب الوسط المصري 6 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وسجل محمد النني، هدفًا مميزًا لا يُنسى لآرسنال في مرمى برشلونة من تصويبة صاروخية بالمباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا نسخة 2016، والتي انتهت بخسارة “المدفعجية” بنتيجة 3-1.

وحقق محمد النني، 3 ألقاب خلال رحلته مع فريق آرسنال، وهي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2016-17 ولقبين من كأس الدرع الخيرية في 2017 و2020.

وخلال فترة إعارته مع بشكتاش، خاض محمد النني 36 مباراة وسجل هدفًا وصنع 4 أهداف، وعاد اللاعب إلى صفوف آرسنال بدايةً من موسم 2020-21 ولكنه لم يظهر كثيرًا في المباريات وظل حبيس دكة البدلاء.