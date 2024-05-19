نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رضا عبد العال بعد تعادل الأهلي مع الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي حقق نتيجة إيجابية أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا مع الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: الأهلي حقق المطلوب منه في مباراة الترجي التونسي.

وأضاف: إمام عاشور وبيرسي تاو ثنائي الأهلي لم يظهرا بالمستوى المنتظر منهما أمام الترجي، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي تأخر في إجراء التبديلات.

وتابع: الأهلي يمتلك لاعبين على مستوى عال ولا بد أن يبحث عن الانتصار داخل وخارج ملعبه.

واختتم: الترجي لم يظهر بالشكل الأفضل، وسيظهر بمستوى أفضل في لقاء الإياب.