نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان ينتقم من مبابي بعد الانضمام إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن مفأجاة كبرى من قبل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تجاه كيليان مبابي نجم الفريق السابق وريال مدريد الحالي.

وأعلن نادي ريال مدريد تعاقده مع كيليان مبابي قادمًا من باريس سان جيرمان بعقد يصل حتى 2029 القادم، بعد أن أعلن اللاعب انتهاء رحلته مع نادي العاصمة الفرنسية بوقت قليل جدًا.

ونشر مبابي قبل وقت قصير من تعاقد ريال مدريد معه، أنه أنهى مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان والذي قضى بداخله فترات طويلة مليئة بالنجاحات وصلت حتى سبع سنوات.

باريس سان جيرمان يرد على تعاقد ريال مدريد مع مبابي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب"، الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان قرر عدم دفع راتب مبابي في شهري أبريل ومارس، وذلك لاستيراد 80 مليون يورو مكافأة الولاء.

تعليق مبابي على تعاقد ريال مدريد معه

وقام مبابي بنشر صورة له في صغره مرتديًا قميص ريال مدريد، وعلق عليها عبر حسابه على منصة “إكس:”حلم تحول إلى حقيقة، أنا سعيد وفخور للغاية بالانضمام إلى نادي أحلامي ريال مدريد”.

ومن المقرر أن يتم تقديم مبابي كلاعبًا جديدًا لريال مدريد بعد نهاية مشواره مع منتخب فرنسا في يورو 2024.

