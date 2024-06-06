نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد والتشكيل المتوقع.. مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

الموعد والتشكيل المتوقع.. مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بحضور جماهيري كبير يُقدر بـ 60 ألف متفرج.

منتخب مصر يواجه بوركينا فاسو في معركة حاسمة بتصفيات كأس العالم 2026

وتدخل مصر اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه الفوز في مباراتيه الأوليتين في التصفيات، على حساب جيبوتي وسيراليون.

بينما تسعى بوركينا فاسو لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادلها في الجولة الأولى وفوزها في الجولة الثانية.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في المجموعة والتقدم خطوة نحو التأهل لكأس العالم.

وتتمتع مصر بوجود لاعبين مميزين على رأسهم محمد صلاح، الذي يُعدّ أحد أفضل لاعبي العالم، بينما تضم بوركينا فاسو في صفوفها لاعبين موهوبين مثل برتراند تراوري وجوستافو سانغاري.

وتُتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، نظرًا لتاريخ التنافس الكبير بين المنتخبين.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026



يخوض منتخب مصر الوطني لكرة القدم مساء اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، مباراة هامة ضد نظيره منتخب بوركينا فاسو، وذلك في إطار الجولة الثالثة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في المجموعة والتقدم خطوة نحو التأهل للمونديال.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو بتوقيت الدول العربية:

مصر: 10:00 مساءً

السعودية: 11:00 مساءً

الأردن: 10:00 مساءً

سوريا: 10:00 مساءً

ليبيا: 9:00 مساءً

تونس: 8:00 مساءً

الجزائر: 11:00 مساءً

المغرب: 9:00 مساءً

العراق: 11:00 مساءً

عُمان: 11:00 مساءً

الكويت: 11:00 مساءً

البحرين: 11:00 مساءً

قطر: 11:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

يُمكن لمحبي وعشاق كرة القدم في مصر ومتابعة أحداث مباراة المنتخب المصري ضد نظيره منتخب بوركينا فاسو في إطار تصفيات كأس العالم 2026، عبر العديد من القنوات الفضائية المفتوحة والمشفرة التي ستقوم ببث المباراة مباشرة.

وتعتبر مجموعة قنوات بين سبورت، الحاصلة على حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي الناقل الرسمي للمباراة، ويمكن استقبالها على الترددات التالية:

على النايل سات:

قناة بين سبورت 1: التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3



وإلى جانب قنوات بين سبورت، تُنقل المباراة أيضًا على قناة SSC 1 التابعة لمجموعة قنوات SSC السعودية الرياضية، وذلك على التردد التالي:

على النايل سات:

قناة SSC 1: التردد: 12523 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6



وإضافة إلى ذلك، تُذاع المباراة على قناة تايم سبورت المفتوحة، وهي القناة الأرضية الوحيدة التي تُتيح مشاهدة المباراة مجانًا للمشاهدين في مصر. وإليك تردد قناة تايم سبورت:

قناة تايم سبورت: التردد الأرضي: UHF32 التردد التماثلي الأرضي: UHF9



معلق مباراة الفراعنة اليوم



أعلنت مجموعة قنوان أون تايم سبورت معلقا مباراة اليوم وهما طارق الأدور ومحمد الكواليني للتعليق عبر قناة أون تايم سبورتس 1:

واختارت قناة إس إس سي سبورت معلق مباراة اليوم وهو المعلق الرياضي مدحت شلبي. للتعليق على قناة SSC 1.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من مجموعات تصفيات مونديال 2026 برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0).

ويحل المنتخب البوركينبي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد تعادله (1-1) مع غينيا بيساو، وفوزه على إثيوبيا (3-0).

قائمة مصر في التصفيات المؤهلة للمونديال

ويتواجد 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم ضد بوركينا فاسو في تصفيات نهائي كأس العالم



يُتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر ضد بوركينا فاسو بقيادة محمد صلاح اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم – عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح- مصطفى محمد- محمود حسن تريزيجيه.

تشكيل منتخب بوركينا فاسو ضد الفراعنة



يتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر ضد الفراعنة كما يلي: