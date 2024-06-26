موعد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب البرتغال نظيره منتخب جورجيا، اليوم الأربعاء 26 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في يورو 2024.

موعد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024

وتأهل منتخب البرتغال لدور ثمن النهائي بشكل رسمي بعد حصده 6 نقاط من الفوز في أول جولتين، بينما حصد منتخب جورجيا نقطة واحدة حتى الآن.

تُقام المباراة بين منتخبي البرتغال وجورجيا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024

تذاع تلك المباراة بين منتخبي البرتغال وجورجيا عبر قناة بين سبورتس ماكس 1، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا.