نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد القادر أساسيًا.. تشكيل الأهلي لمواجهة الداخلية في دوري "نايل" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي امام الداخلية، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.
تشكيل الأهلي لمواجهة الداخلية في دوري "نايل"
وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.
خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.