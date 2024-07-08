نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيله من الأهلي.. موديست يعود إلى أوروبا عبر هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الأيام القليلة الماضية عن صفوف القلعة الحمراء، عقب انتهاء عقده رسميا مع الفارس الأحمر، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعرض المهاجم الفرنسي لحملات هجوم قوية بسبب تراجع مستواه الفني والبدني، لذلك قرر مسؤولي الأهلي عدم تفعيل بند الموسم الثاني في عقد اللاعب.

- موديست إلى الدوري التركي

وارتبط اسم موديست عقب رحيله من مصر، بالعودة من جديد إلى أوروبا بعد تلقي العديد من العروض الأوروبية في مختلف الدوريات.

ونشرت صحيفة "فاناتيك" التركية أن موديست، اقترب بقوة من إنهاء اتفاقه مع مسؤولي أحد الأندية التركية، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابعت، أن موديست سينتقل إلى صفوف فريق إغدير، أحد أندية دوري الدرجة الأولى في تركيا، لمدة موسم واحد.

ويذكر أن كان مهاجم الأهلي السابق، أحد الأهداف المرشحة للانتقال إلى صفوف العملاق التركي جالطة سراي في السنوات الماضية.

