نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبي يتجه إلى فرنسا استعدادا لأولمبياد باريس وموقف إبراهيم عادل يثير الاهتمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود حرب، مدير منتخب مصر الأوليمبي، عن تطورات الاستعدادات لمشاركة الفراعنة في أولمبياد باريس المقبل.

بعثة منتخب مصر تتجه نحو باريس

أكد حرب في تصريحات خاصة لبرنامج "ملعب الشمس" مع عبد الناصر زيدان، أن بعثة الفريق ستسافر إلى بوردو في فرنسا مساء الغد، استجابةً للدعوة التي تلقوها من اللجنة المنظمة.

وأوضح أن الطلب لإقامة معسكر تدريبي في فرنسا تم إرساله منذ 8 مايو، وتم التأكيد على عدم حاجتهم لتأشيرات دخول باريس اعتبارًا من 26 يونيو.

أكد حرب في حديثه عن إبراهيم عادل أنه مستمر في عملية التأهيل مع الجهاز الطبي للفريق، وسيبقى في المعسكر حتى لحظة السفر إلى باريس مشيرا إلى أنهم تلقوا وعدا بتسلم جوازات السفر من السفارة صباح الغد، مما يؤكد جاهزيتهم للانطلاق في الموعد المحدد.

تأتي هذه الخطوات في إطار استعدادات المنتخب المصري للمشاركة في أولمبياد باريس، حيث يسعى الفريق لتحقيق أداء متميز وتحقيق النجاح في المنافسات الدولية القادمة.