القادسية السعودي يسعي لضم هداف الدوري الإنجليزي السابق

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير فرنسية صباح اليوم عن دخول القادسية السعودي في مفاوضات مكثفة لضم اللاعب الدولي الجابوني إميليانو فرانسوا أوباميانج خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن الفريق السعودي يضع أوباميانج لاعب مارسيليا الفرنسي ضمن اهتماماته لضمه خلال الفترة الحالية، استعدادًا للموسم الجديد.

واضافت التقارير أن إدارة مارسيليا الفرنسي تحاول إقناع أوباميانج في البقاء داخل جدران النادي وعدم الرحيل خلال الميركاتو الحالي.

القادسية السعودي يرغب في ضم أوباميانج

وانتقل اللاعب الجابوني إلي الفريق الفرنسي عام 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وشارك أوباميانج البالغ من العمر 35 عام، مع مارسيليا الموسم الماضي في 51 مباراة، أحرز خلالهم 30 هدف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

