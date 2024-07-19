نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الـ31 القادمة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، مواعيد مباريات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز لهذه النسخة 2024.

وتشهد الجولة الـ31 منافسات نارية ومختلفة أبرزها الأهلي وبيراميدز وكذلك الزمالك والداخلية ما يجعل الجمهور في ترقب كبير لمشاهدتها.

مباريات الجولة الـ31 في الدوري المصري

السبت 20 يوليو

طلائع الجيش ضد فاركو، 5:30 مساء، ستاد جهاز الرياضة العسكري

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري، 9:00 مساء، ستاد القاهرة الدولي

سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة، 9:00 مساء، ستاد المقاولون العرب

الأحد 21 يوليو

المصري البورسعيدي ضد المقاولون العرب، 5:30 مساء، ستاد برج العرب

إنبي ضد زد اف سي، 9:00 مساء، ستاد بتروسبورت

الداخلية ضد الزمالك، 9:00 مساء، ستاد السلام

الإثنين 22 يوليو

الإسماعيلي ضد الجونة، 5:30 مساء، ستاد الإسماعيلية

بيراميدز ضد الأهلي، 9:00 مساء، ستاد الدفاع الجوي

مودرن سبورت ضد سموحة، 9:00 مساء، ستاد القاهرة الدولي

القنوات الناقلة للدوري المصري

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت بمهمة نقل مباريات الدوري المصري الممتاز وستعرض هذه المباريات على شاشتها.