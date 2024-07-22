نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على حساب بيراميدز بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام نظيره الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري.

وتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف في الدقيقة 25 من عمر المباراة عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة من إمام عاشور.



وحاول بيراميدز العودة بالنتيجة حتى الدقائق الأخيرة إلا أن محمد الشناوي كان بالمرصاد



تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي أمام بيراميدز على النحو التالي:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وببراميدز

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.