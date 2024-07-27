نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن انحني ولن نركع".. الشيبي يقدم الشكر لجماهير بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسالة لجماهير الفريق، يقدم من خلالها الشكر لكل من سانده في مواجهة أمس الجمعة والتي أقيمت بين الفريق السماوي ونادي الزمالك، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الشيبي يقدم الشكر لجماهير بيراميدز

وكتب الشيبي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، رسالة شكر للجماهير، بعدما قدموا له التحيه أثناء تواجده في المقصورة لمساندة فريقه أمام الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

فقد حصل الشيبي على إيقاف 3 مواجهات مع غرامة قدرها 50 الف جنية، وجاءت هذه العقوبة بناء على ما صدر منه اتجاه زميله حسين الشحات في المبارة الاخيرة التي جمعت بين بيراميدز أمام الأهلي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونشر الشيبي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "آنستجرام"، قائلا:"شكرا جزيلا لكل جماهير الزمالك على حسن الاستقبال وعلى اخلاقهم العاليه شكرا لكل الجماهير المغربيه والمصريه التي تتكلم بالحق ".

وأشار:"وكل شخص ساندني في الفتره الاخيره التي كانت مليئه بالكذب والظلم والافتراء الجماهير والاعلام وغياب العدل في احكام الكرة".



وأتم لاعب بيراميدز:" شكرا لكل شخص يندد ضد سب الام والوالدين بصفه عامه دائما الام والوالدين، لن انحني ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى".

