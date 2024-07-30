نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدر حامد يعلن تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للقطاعات "الناشئين والمدرسة الأساسية "البراعم" والأكاديمية" بنادي الزمالك في المقال التالي

أعلن بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للقطاعات "الناشئين والمدرسة الأساسية "البراعم" والأكاديمية" بالقلعة البيضاء، وذلك بعد اعتماد مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وجاء التشكيل كالتالي:-

-بدر حامد رئيسًا لقطاعات كرة القدم والمدير الفني للقطاعات.

قطاع الناشئين:-

-حازم إمام.. مساعدًا للمدير الفني.

-إبراهيم صلاح.. مساعدًا للمدير الفني.

-عماد الدين المندوه.. مديرًا فنيًا لحراس المرمى.

-شكري حسن.. مديرًا إداريًا.

-أيمن فريد.. رئيسًا للجهاز الطبي.

-مدحت قاسم.. مديرًا لبرامج تأهيل الإصابات.

-جورج عماد.. مخططًا للاحمال والإعداد البدني.

-مصطفى عادل وعبدالرحمن عاطف.. الإعداد البدني.

-محمد علي وعمرو عيسى.. تحليل الأداء.

-محمد بدر.. مديرًا ماليًا للقطاعات.

-أحمد عمارة.. مسئول النظام الإلكتروني والقيد.

-محمود سعيد.. مسئول كمبيوتر.

-أحمد محارب.. شئون إدارية.

-محمد عزب.. مسئول إداري مالي.

-عبدالله محمد.. شئون لاعبين قطاع الناشئين والمدرسة الأساسية.



قطاع المدرسة الأساسية "البراعم":-

-محمد مصطفى "ممس".. مساعدًا للمدير الفني.

-محمد صبحي.. مديرًا إداريًا.

-محمد يحيى الشاذلي.. رئيسًا للجهاز الطبي.

-هيثم عبد العليم.. مسئول إداري مالي.

-أحمد موسى.. شئون إدارية.



قطاع الأكاديمية الرئيسية:-

-محمد رأفت عطية.. مشرفًا على القطاع.

-رفاعي محمد رفاعي.. مساعدًا للمدير الفني.

-علي شكري حسن.. مديرًا إداريًا.

-عبد الرحمن إبراهيم يوسف.. طبيبًا.

-سيد رمضان.. إداريًا للكمبيوتر.

-أحمد عبد المنعم وأحمد عمر ومحمود محمد.. إداريين ماليين.

لجان المتابعة الفنية - الإدارية:-

-أحمد عبد الحليم

-عادل المأمور

-محمود الخواجة

-نصر الدين إبراهيم

-السيد سلامة

-حسن بصري

-مدحت مكي

-مصطفى نجم

-وحيد مراد

-حمادة عبداللطيف

-عادل الدسوقي

-سمير محمد علي

-نوح آدم

-محمد سعيد حمزة

-طلعت منصور

-عماد الدين درويش

-هشام محمد إبراهيم

-أحمد بدوي "المتابعة الإدارية"

-محمد أحمد رفعت "المتابعة الإدارية"

*تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين:-

-فريق 2005 يتكون من، أسامة عبدالله مدربًا، عبد العال فراج مساعدًا للمدرب، حسني مسعد مدربًا لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إداريًا، ياسين غنيم إخصائيًا للإصابات والتأهيل.

-فريق 2007 يتكون من، أحمد رزق مدربًا، محمد أحمد علي مساعدًا للمدرب، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم عبد الرحمن إخصائيًا للإصابات والتأهيل.

-فريق 2008 يتكون من، محمد عمر مدربًا، أحمد عادل مساعدًا للمدرب، مصطفى محمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، حمدي يوسف إداريًا، أشرف محمود إخصائيًا للإصابات والتأهيل.

-فريق 2009 يتكون من، سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مساعدًا للمدرب، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، خالد عمران إداريًا، مصطفى السيد يونس إخصائيًا للإصابات والتأهيل.

-فريق 2010 يتكون من، عمرو مجدي إيدر مدربًا، إسماعيل نوح آدم مساعدًا للمدرب، علي محسن علي مدربًا لحراس المرمى، مهند ياسر إداريًا، ماهر محمد علي إخصائيًا للإصابات والتأهيل.



*تشكيل الأجهزة الفنية للمدرسة الأساسية "البراعم":-

-فريق 2011 يتكون من، أحمد زكريا مدربًا، حسام جمال مساعدًا للمدرب، إبراهيم محمد مدربًا لحراس المرمى، مصطفى النقيب إداريًا، محمد عوض إخصائيًا للإصابات والتأهيل.

-فريق 2012 يتكون من، إيهاب رفاعي مدربًا، أحمد محمد جمال الدين مساعدًا للمدرب، محمود السيد مدربًا لحراس المرمى، عبد الرحمن حسين إداريًا، هشام رسلان إخصائيًا للإصابات والتأهيل.



-فريق 2013 يتكون من، أحمد عبدالله مدربًا، محمد محمد أحمد مساعدًا للمدرب، شريف فوزي مدربًا لحراس المرمى، أحمد حمدي إداريًا، أحمد عمر إخصائيًا للإصابات والتأهيل.

-فريق 2014 يتكون من، محمود ياسين مدربًا، أحمد محمد مساعدًا للمدرب، سامح حسين مدربًا لحراس المرمى، نبيل أحمد محمود إداريًا، خالد عبد الرسول إخصائيًا للإصابات والتأهيل.

-فريق 2015 يتكون من، محمد فوزي مدربًا، وائل إسماعيل مساعدًا للمدرب، محمد علي حسني مدربًا لحراس المرمى، محمد عبد الباسط إداريًا.

-فريق 2016 يتكون من، مصطفى عبد العظيم مدربًا، هاني سعد الدين مساعدًا للمدرب، محمد علي حسني مدربًا لحراس المرمى، أحمد محسن صالح إداريًا.

