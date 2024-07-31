نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دون كرة قدم وبخطة فاشلة" الصحف الإسبانية تعلق على فوز منتخب مصر أمام اسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الصحف الإسبانية على الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني الأولمبي المصري على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كيف علقت الصحف الإسبانية على فوز منتخب مصر أمام اسبانيا في أولمبياد باريس؟

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا تاريخيًا على نظيره الإسباني، ليضع قدمًا في تحقيق إنجازًا جديدًا.

وكتبت صحيفة ماركا الإسبانية: "إسبانيا تسقط أمام مصر وتحتل المركز الثاني في المجموعة بانتصارين وخسارة واحدة.. وسيلعب فريق سانتي دينيا في الدور ربع النهائي ضد اليابان".

وتابعت الصحيفة: "رجال سانتي دينيا، الخاضعون، دون كرة قدم وبخطة فاشلة من التناوبات الضخمة، يفقدون صدارة المجموعة أمام مصر".

وقالت «موندو ديبورتيفو»: "الخسارة تعقد طريق إسبانيا نحو النهائي.. مصر تفاجئ إسبانيا، التي تتأهل بالمركز الثاني، فيما تتصدر مصر المجموعة الثالثة".

فيما نشرت «آس»: "إسبانيا تتخلى عن الصدارة أمام مصر بعد الهزيمة في آخر مباراة بدور المجموعات".

بينما كتبت "سبورت": "عادل يعقد الحياة على إسبانيا.. وداعًا للمركز الأول واليابان في الأفق".

وبفوز المنتخب الاولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي يكون قد اقتنص صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما 6 نقاط لإسبانيا، ليتأهلا سويًا لدور الثمانية.

وبإعتلاء المنتخب الوطني صدارة الترتيب ينتظر وصيف المجموعة الرابعة باراجواي، حيث ضمن المنتخب الياباني صدارة هذه المجموعة.