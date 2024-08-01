أولمبياد باريس 2024.. عمر عصر يفوز بالشوط الثاني أمام موريجارد

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أحمد جودة - القاهرة - نجح عمر عصر لاعب تنس الطاولة، في الفوز بالشوط الثاني في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بنتيجة 11-6، أمام السويدي ترولس موريجارد.

عمر عصر يفوز بالشوط الثاني أمام موريجارد

وكان عصر قد خسر الشوط الأول بنتيجة 11-7، في إطار منافسات بطولة أولمبياد باريس 2024.

وحجز اللاعب المصري عمر عصر مساء الأربعاء، بطاقة تإهله إلى الدور ربع النهائي من منافسات تنس الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024» التي تستضيفها الان فرنسا.

وانتصر اللاعب المصري عمر عصر على نظيره جيراسيمينكو بطل كازاخستان بواقع 4 أشواط مقابل شوطين في ريمونتادا سيذكرها التاريخ عقب تأخره بشوطين دون مقابل، (8-11)- (6-11)- (12-10)- (12-10)- (11-9)- (11-3).