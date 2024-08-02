نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر وباراجواي.. مواعيد مباريات ربع نهائي كرة القدم في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع " دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة أولمبياد باريس 2024، والتي ستنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس الجاري، ويعد أبرزهم مباراة مصر ضد بارجواي.

مواعيد مباريات اليوم في ربع نهائي أولمبياد باريس

المغرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة 1 beIN Sports HD.

اليابان ضد إسبانيا، في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة 2 beIN Sports HD

مصر ضد باراجواي، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة 1 beIN Sports HD

فرنسا ضد الأرجنتين، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة 1 beIN Sports HD.

القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد باريس 2024

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات أولمبياد باريس داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا