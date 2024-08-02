فحوصات طبية جديدة لـ على معلول في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فحوصات وقياسات طبية جديدة خلال الأسبوع المقبل من أجل معرفة تطورات برنامجه التأهيلي ومدى استجابته للبرنامج العلاجي.

فحوصات طبية جديدة لـ علي معلول في الأهلي

ويؤدي معلول، برنامج علاجي في الوقت الحالي للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها في القاهرة خلال مايو الماضي، بعد إصابته في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج اللاعب التونسي قرابة ثلاثة أشهر أخرى للعودة للتدريبات الجماعية، ويتابع الجهاز الفني باستمرار حالة علي معلول حيث يؤدي الأخير برنامجه التأهيلي في التتش.

من ناحية أخرى حقق الفريق فوزًا هامًا على البنك الأهلي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد ال