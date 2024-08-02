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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مفاوصات نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات داني أولمو جناح لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مستجدات مفاوضات برشلونة لحسم صفقة أولمو.. وتفاصيل العرض الجديد

وقال فيران كورياس صحفي "سبورت" الإسبانية بأن في النادي الكتالوني مقتنعون أن أولمو سيأتي ولكن العملية قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع.

وأضاف:"أولمو يريد بشدة الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي، لكن الأمور لا تسير بسهولة حتي الآن مع إدارة النادي الألماني".

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن برشلونة قدم عرضا جديدا يشمل دفع 47 مليون يورو ثابت بالإضافة إلى 13 متغيرات

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وتشمل المُتغيرات 3 ملايين على عدد المباريات التي يلعبها و10 أخرى اعتمادًا على الألقاب التي يفوز بها.

‏ويقترح البلوجرانا دفع مبلغ يقارب 25 مليون يورو بالفعل في شهر سبتمبر، ودفع باقي المبلغ الثابت على دفعات.