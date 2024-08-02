بايرن ميونخ يهدد صفقة برشلونة.. واللاعب يختار البلوجرانا

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أحمد جودة - القاهرة - يعمل مسؤولي نادي برشلونة الإسباني على سرعة التعاقد مع داني أولمو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني ومنتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بايرن ميونخ يهدد صفقة برشلونة

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن وكلاء أولمو سيجتمعون معه اليوم الجمعة في زغرب وسيتوجهون لاحقًا إلى لايبزيج.

‏وأضافت:"خلال الجلسة، سيجتمع أولمو ووكلاءه للتحدث بشأن وضع المفاوضات مع برشلونة وأيضًا لمعرفة مدى اهتمام الأندية الأخرى".

‏وتابعت:"لا يزال ميونيخ يضعه على جدول أعمالهم على الرغم من أن ناديه الحالي ليس مهتمًا حقًا بذهابه إلى منافس مباشر".

‏وأوضحت أنه من المتوقع أن يقدم وكلاء أولمو ردًا في نهاية الأسبوع، حيث سيكونوا بمثابة حلقة الوصل بين النادي الألماني وبرشلون.

‏وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن لدى داني أولمو اتفاق أساسي مع برشلونة في حال تم إغلاق الاتفاق بين الأندية بشكل نهائي، على أساس ستة مواسم لكنه لم يتم إغلاقه بشكل كامل بعد. سيتم إغلاقه تمامًا إذا توصل برشلونة ولايبزيج إلى اتفاق كامل بشأن انتقال.

