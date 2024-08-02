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أحمد جودة - القاهرة - انطلاق الاختبارات البدنية لاستكمال للمشروع بحضور اللجنة العلمية برئاسة تامر عبد العظيم وبلال عبد العزيز وإبراهيم جمال وباسم جمال لاختيار العناصر الجيدة للانضمام للمشروع وتقييم الرياضات التخصصية ألعاب القوى تدريب كابتن محمود ابو الدهب، ورياضة سلاح الشيش، تدريب دكتور سامح بهنسي، ورياضة الجودو تدريب د. وليد سالم وذلك للمرحلة الثانية، بالمدينة الرياضية، والذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

المشروع القومي للموهبة الحركية ببورسعيد يواصل نشاطه بالمدينة الرياضية

وقد أثنى د. تامر واللجنة العلمية ع المشروع والسادة المدربين متمنيا التوفيق والنجاح الدائم جاء ذلك بحضور ا. محمد عبد العزيز مدير المديرية وا. خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة.

يهدف المشروع إلى الاهتمام بالنشء منذ الصغر لاكتشاف وتنمية مواهبهم الرياضية تماشيًا مع رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي للوصول بهم إلى منصات التتويج الأولمبية.

تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيمًا للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

يذكر أن المشروع القومي للموهبه الحركية يستهدف مواليد ٢٠١٧ وينفذ التدريب خلال أيام السبت، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.