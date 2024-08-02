متابعة تدريب فريق تنس الطاولة للشباب في بورسعيد ضمن زيارة دكتور تامر عبد العظيم

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أحمد جودة - القاهرة - قام تامر عبد العظيم، مدير الإدارة العامة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بوزارة الشباب والرياضة، بزيارة ميدانية إلى تدريب فريق تنس الطاولة للشباب في محافظة بورسعيد. تمت الزيارة يوم الخميس 1 أغسطس في صالة نادي التوكيلات، بحضور الأستاذ وائل المحلاوي، مدير المشروع، والأستاذ هشام أبو حشيش، المشرف الفني، والكابتن طارق سعد الدين، مدرب الفريق.

متابعة تدريب فريق تنس الطاولة للشباب في بورسعيد ضمن زيارة تامر عبد العظيم

تأتي هذه الزيارة ضمن إطار الجهود المستمرة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي يحظى بدعم كامل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. يهدف المشروع إلى رعاية الرياضيين الموهوبين الواعدين وتقديم الدعم اللازم لهم، بهدف خلق جيل جديد من الأبطال في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

يحظى المشروع أيضًا بدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والأستاذ محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية. هذا الدعم يعزز من قدرة المشروع على توفير البيئة المثالية لتنمية مهارات الرياضيين الموهوبين وصقل مواهبهم.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في بورسعيد يقوده الأستاذ وائل المحلاوي كمدير تنفيذي، والأستاذة رشا محرم كمديرة مالية، بالإضافة إلى الأستاذ محمد العباسي كإداري للمشروع. تسهم هذه الجهود المتضافرة في تحقيق أهداف المشروع وتقديم الدعم الكامل للرياضيين الموهوبين.