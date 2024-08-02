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أحمد جودة - القاهرة - أدي لاعبو الفريق تدريباتهم تحت إشراف مدحت صالح المدير الفني وبحضور تامر عبد العظيم، مدير عام الادارة العامة للموهبة الرياضية، وائل المحلاوي، المشرف العام على المشروع.

مركز ناشئي "الملاكمة" يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبة بنادي العمال الرياضي

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية.

كما يحظي الموهوبين أيضا برعاية محب حبشي محافظ بورسعيد، محمد عبد العزيز المحضر مدير عام المديرية.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، ورشا محرم المدير المالي، احمد العربي، اداري المشروع.



