نيوكاسل يونايتد يسعى لخطف موهبة إنجلترا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن سعى نيوكاسل يونايتد لخطف أحد مواهب المنتخب الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث تسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد من أجل الاستمرار في تقديم مستويات رائعة كما حدث بآخر موسمين.

وكان نيوكاسل قد أنهى الموسم الماضي بعدما حصد المركز السابع ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقدم الفريق مستويات متوازنة على مدار الموسم ساهمت في حصول الفريق على هذا المركز.

مارك جويهي على رادار الفريق

وكشف دافيد اورنستين الصحفي المعروف عن رغبة الفريق في التعاقد مع مدافع كريستال بالاس مارك جويهي.

وأوضح اورنستين، أن المفاوضات بدأت بالفعل مع بالاس من أجل حسم الصفقة وتدعيم صفوف الفريق الإنجليزي.