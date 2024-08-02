نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره بارجواي، مساء اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس الجاري، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر ضد بارجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره بارجواي، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ونجح المنتخب المصري في للتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، عقب تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما صعدت بارجواي بعد الانتصار على مالي بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بارجواي في أولمبياد باريس

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة أولمبياد باريس داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة مصر ضد بارجواي عبر قناة beIN Sports 1HD.