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موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في ربع نهائي اولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب فرنسا الأولمبي مع نظيره الأرجنتين بمواجهة صعبة وحاسمة اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس الحالي بستاد بوردو ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد باريس بقيادة تيري هنري.

موعد مباراة فرنسا والأرجنتين

تنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا والأرجنتين مساء الجمعة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والأرجنتين

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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