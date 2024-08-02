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أحمد جودة - القاهرة - نظم الإتحاد الرياضي المصري للجامعات المؤتمر الأول لقادة الرياضة الجامعية بالجامعات المصرية والذي أقيم برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت عنوان "الرياضة الجامعية لبناء الإنسان" وذلك على مدار ثلاثة أيام في المدينة الشبابية بمدينة الإسكندرية.

ختام المؤتمر الأول لقادة الرياضة الجامعية بالإسكندرية تحت عنوان "الرياضة الجامعية لبناء الإنسان"

كشف الدكتور مصطفي بيومي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ الرؤية الإستراتيجية للاتحاد نحو الرياضة الجامعية كمنظومة متكاملة لبناء الإنسان وتنمية وتطوير شخصية شباب الجامعات. وأن هذه الرؤية تتكامل بصورة تطبيقية وعملية على أرض الواقع مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أكد دكتور مصطفي بيومي علي أن مديري العموم ومديري الرياضة بالجامعات وفرق عملهم يقومون بدور رئيسي لتيسير سبل ممارسة الرياضة لشباب الجامعات وتمكينهم من زيادة معدلات النشاط البدني وفرص المشاركة الحركية والاجتماعية في الأنشطة الرياضية، وأن ذلك الدور الهام لا يمكن أن يتم دون تعزيز التعاون والتنسيق بين الإتحاد وفرق العمل داخل الجامعات المصرية بإدارات رعاية الشباب والرياضة، للعمل المتناغم بروح الفريق الواحد وفق رؤية إستراتيجية مشتركة.

وقد أشاد دكتور مصطفي بيومي بالروح الإيجابية العالية للمشاركين في المؤتمر ومستوي التفاعل المتميز خلال جلسات المؤتمر وورش العمل والذي كان لهما بالغ الأهمية في دعم تبادل الخبرات والممارسات الناجحة والدروس المستفادة والتعاون المثمر بين المشاركين.

وتضمن المؤتمر مجموعة بارزة من المتحدثين شملت الدكتور محمود وجيه حمدي العميد السابق لكلية التربية الرياضية للبنين بجامعة حلوان وعضو مجلس إدارة الإتحاد، والدكتورة مها أمين عميدة كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الإسكندرية، والدكتور أسعد الكيكي عميد كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد كامل والدكتورة نيفين زيدان أعضاء مجلس إدارة الإتحاد.

وأشتمل المؤتمر على 6 جلسات رئيسية والعديد من مجموعات العمل الصغيرة وورش العمل التي قامت بمناقشة واستعراض كافة المحاور التنفيذية الرئيسية لمنظومة الرياضة الجامعية.

وعكست الجلسة الختامية النجاح الكبير للمؤتمر من خلال الوصول إلى العديد من التوصيات التطبيقية الموجهة لتطوير الرياضة الجامعية وخطة النشاط الرياضي المقترحة للعام الجامعي القادم، ودعم الفعاليات المقترحة للاحتفال باليوم الدولي للرياضة الجامعية خلال سبتمبر القادم وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في الرياضة الجامعية على المستوي الإقليمي والعالمي.