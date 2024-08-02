نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك يصل استاد القاهرة

حرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام الجونة.

وكان فريق الزمالك خاض تدريبه الختامي مساء الأمس على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قبل أن يختار المدير الفني القائمة التي ستخوض اللقاء للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.