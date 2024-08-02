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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب فرنسا والأرجنتين (France vs Argentina) اليوم.. إليك القنوات الناقلة لربع نهائي أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة منتخب فرنسا والأرجنتين (France vs Argentina) اليوم.. إليك القنوات الناقلة لربع نهائي أولمبياد باريس 2024.. يشهد عشاق كرة القدم العالمية مساء اليوم مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة الفرنسية والأرجنتينية في إطار دور الثمانية لبطولة أولمبياد باريس 2024. ففي ملعب بوردو الجديد، سيصطدم منتخب الديوك بمنتخب التانجو في مباراة يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة وتنافسية عالية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة فرنسا والأرجنتين من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة منتخب فرنسا والأرجنتين اليوم في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

مباراة فرنسا والأرجنتين في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

تأتي هذه المواجهة بعد تأهل المنتخبين عن مجموعتيهما، حيث تصدرت فرنسا مجموعتها بالعلامة الكاملة، بينما احتلت الأرجنتين المركز الثاني في مجموعتها. وتكتسب المباراة أهمية خاصة للمنتخب الفرنسي، الذي يسعى للانتقام من الأرجنتين بعد خسارته في نهائي كأس العالم 2022، ولتأكيد مكانته كواحد من أبرز المنتخبات في العالم. كما أن هناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين الفرنسيين للرد على تصريحات إنزو فرنانديز الاستفزازية بعد تتويج التانجو بكأس أمريكا.

من جهة أخرى، تأمل الأرجنتين في مواصلة مسيرتها الناجحة في الأولمبياد، والوصول إلى الأدوار النهائية للمنافسة على الميدالية الذهبية. المباراة تعد فرصة ذهبية للمنتخب الأرجنتيني لإثبات أنه قادر على تحقيق نتائج إيجابية أمام أقوى المنتخبات.

الفائز من هذه المواجهة الصعبة سيواجه الفائز من مباراة مصر وباراجواي في الدور نصف النهائي. وتجدر الإشارة إلى أن بطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية تعد من أعرق البطولات، حيث تعتبر بريطانيا والمجر أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب، برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يشهد عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة الفرنسية والأرجنتينية. ففي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، ستنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا والأرجنتين في إطار دور الثمانية لبطولة أولمبياد باريس 2024. وتعد هذه المواجهة من أهم مباريات البطولة، حيث يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة وتنافسية عالية بين المنتخبين.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب فرنسا والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

تُعدّ مواجهة فرنسا والأرجنتين في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 من أهم الأحداث الرياضية التي ينتظرها عشاق كرة القدم. ولحسن الحظ، سيتمكن المشاهدون من متابعة هذه المباراة النارية عبر شاشات قنوات رياضية متخصصة. ومن أبرز هذه القنوات: بي إن سبورت 2، والتي ستقدم تغطية شاملة للمباراة مع تعليق شيق من المعلق الرياضي الكبير حسن العيدروس. كما ستنقل قناة الكأس 6 المباراة أيضًا، مع تعليق مميز من منتصر الأزهري. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم قناة Arriadia Olympics ببث المباراة مباشرة.

معلق مباراة فرنسا والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

القناة المعلق الرياضي بي إن سبورت 2 حسن العيدروس الكأس 6 منتصر الأزهري Arriadia Olympics هشام فرج

تشكيل فرنسا المتوقع أمام الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

في حراسة: المرمى نكامباديو

بينما في خط الدفاع: ماتسيما، لوكيبا، مغاسا

ويأتي في خط الوسط: لوكو، يوهان، ضيوف، دوي، شرقي

بينما يأتي في خط الهجوم: كاليمويندو، ماتيتا

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام فرنسا في أولمبياد باريس 2024