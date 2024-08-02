نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة المثلوثي يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح حمزة المثلوثي الظهر الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز الهدف الأول للأبيض، في شباك نظيره الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتمكن المثلوثي في إحراز هدف التقدم لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 15 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها مصطفى شلبي.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا –سيف جعفر - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ويوسف أوباما وعمار ياسر وحازم أسامة ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي.

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