نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمي بايرن ميونخ على أعتاب مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم عرض من أجل التعاقد مع كلا من الهولندي ماتياس دي ليخت والمغربي نصير مزراوي نجمي بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية.



وألمح موقع ذا أثلتيك البريطاني أن عقد دي ليخت مع بايرن ميونخ يستمر حتى صيف عام 2027 بينما يمتد عقد نصير مزراوي حتى يونيو 2026.



وأشار الموقع البريطاني إلى أن مانشستر يونايتد قدم عرض من أجل التعاقد مع ماتيس دي ليخت ونصير مزراوي ولكن النادي البافاري رفض هذا العرض.



وأكد الموقع البريطاني أن بايرن ميونخ أبلغ مانشستر يونايتد أنه يجب دفع مقابل مادي أكبر من أجل إكمال الصفقتين.



وأفاد الموقع البريطاني بأن بايرن ميونخ أبلغ دي ليخت ومزراوي أنهما خارج حسابات البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني للنادي البافاري في الموسم المقبل.



وأوضح الموقع البريطاني أن دي ليخت ومزراوي توصلا لاتفاق حول الشروط الشخصية مع مانشستر يونايتد، حيث اتفقا على التوقيع مع الشياطين الحمر لمدة 5 مواسم.