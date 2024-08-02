نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يستقبل الهدف الأول من باراجواي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب باراجواي في تسجيل أولى الأهداف ضد مصر في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين على ملعب فيلودورم.

منتخب باراجواي يتقدم على مصر بهدف

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب باراجواي في دور ربع نهائي منافسات أولمبياد باريس لهذه النسخة 2024 وتقدم الآخر بهدف نظيف.

وشهدت الدقيقة الواحدة والسبعين، الهدف الأول من خلال دييجو ألكسندر وبمساعدة من إنسيسكو.

ودخل منتخب مصر مباراته أمام باراجواي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمي: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد النني، محمود صابر ومحمد شحاتة

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو وأسامة فيصل

بينما دخل باراجواي المباراة على النحو التالي:-