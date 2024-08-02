نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا... روما يتعاقد مع هداف الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن روما الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع المهاجم الأوكراني صباح اليوم علي عقود انتقاله إلي الذئاب حتي يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وانضم الأوكراني أرتيم دوفبيك إلي صفوف روما قادمًا من جيرونا الإسباني بمقابل 30 مليون يورو.

روما يضم الأوكراني أرتيم دوفبيك

و شهدت الصفقة صراعًا شرسًا خلال الساعات الماضية بين روما وأتلتيكو مدريد، إلا أن رغبة اللاعب ساهمت في حسم الأمور.

وأنتقل أرتيم دوفبيك إلي صفوف جيرونا قادمًا من دنيبرو الأوكراني في صيف 2023 بمقابل 7.7 مليون يورو.

وشارك المهاجم الأوكراني البالغ من العمر 27 عام مع فريقه السابق الموسم الماضي في 41 مباراة أحرز خلالهم 25 هدف وصنع 10 تمريرات حاسمة، وتوج بجائزة هداف الدوري الإسباني " الليجا".