نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم عادل يعادل الكفة ويمنح مصر أمل في أولمبياد باريس ضد باراجواي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح إبراهيم جوهرة منتخب مصر في تعديل كفة المباراة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 88 من عمر المباراة بمساعدة أحمد سيد زيزو. وسجل دييجو ألكسندر، نجم باراجواي أولى أهداف فريقه ضد مصر في الدقيقة الواحدة والسبعون من عمر المباراة. ويلعب منتخب مصر مع منتخب باراجواي في دور ربع نهائي منافسات أولمبياد باريس لهذه النسخة 2024. ودخل منتخب مصر مباراته أمام باراجواي بالتشكيل التالي:- حراسة المرمي: حمزة علاء. خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا. خط الوسط: محمد النني، محمود صابر ومحمد شحاتة. خط الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو وأسامة فيصل.