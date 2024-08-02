نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ٢٣ لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام البنك الأهلي تدريبات استشفائية، للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وأدى الثلاثي مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الـ٣٢ لمسابقة الدوري.