نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يونايتد يحسم موقف هدف ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن القرار الذي اتخذه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بشأن مستقبل نجم الفريق أنتوني جوردون في فترة الانتقالات الصيفية.



وأشار موقع ذا اثلتيك البريطاني إلى أن جوردون البالغ من العمر 23 عامًا يمتلك عقدًا مع نيوكاسل يونايتد حتى صيف عام 2026 وارتبط بالانضمام إلى صفوف ليفربول في فترة الميركاتو الصيفي.



وأكد الموقع البريطاني أن نيوكاسل يونايتد سيدخل في مفاوضات لتجديد عقد جوردون عندما يعود من فترة الراحة في الأسبوع المقبل.



وأفاد الموقع البريطاني بأن نيوكاسل يونايتد يخطط لعرض عقد طويل الأجل على أنتوني جوردون مع زيادة راتبه السنوي.