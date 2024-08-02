نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يعلن رحيل لاعب جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل لاعب آخر عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

أوريول روميو يغادر معسكر برشلونة

أشار حساب برشلونة الرسمي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى مغادرة أوريول روميو لمعسكر الفريق في أنابوليس، بولاية ميرلاند الأمريكية.

وكتب حساب برشلونة: “أوريول روميو يغادر معسكر الفريق في أنابوليس، بانتظار تحديد وجهته المقبلة”.

وبحسب تقارير إسبانية فإن أوريول روميو سينتقل إلى جيرونا على سبيل الإعارة، لمدة موسم.

وأشارت التقارير إلى إن اللاعب أوريول سيتجه بالساعات القليلة القادمة، بعد مغادرة معسكر برشلونة.

وكان أوريول، لاعب الوسط، قد انضم إلى برشلونة في صيف 2023 قادمًا من جيرونا، وعقده مع النادي الإسباني ممتد حتى يونيو 2026.

وينضم روميو إلى قائمة الراحلين عن برشلونة هذا الصيف، والتي تضم أيضًا شادي رياض وديست وسيرجي روبيرتو وماركوس ألونسو.