نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 60 عامًا.. منتخب مصر في نصف نهائي الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم منتخب مصر تأهله إلى الدور نصف النهائي لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، بعد تخطي عقبة منتخب بارجواي بركلات الترجيح 5 - 4 في الدور ربع النهائي مساء اليوم.

وسيطر التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي أمام بارجواي في الدور ربع النهائي، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الفراعنة ليتأهل لنصف النهائي.

ويلتقي منتخب مصر في الدور نصف النهائي مع الفائز من منتخبي الأرجنتين وفرنسا يوم الإثنين المقبل، 5 أغسطس الجاري.

منتخب مصر في نصف نهائي الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 60 عامًا وكان أفضل انجازاته تحقيق المركز الرابع ويأمل في المنافسة على ميدالية أولمبية هذه المرة.

- أمستردام 1928

صعد منتخبنا الوطني لربع نهائي أولمبياد 1928 عقب الفوز على تركيا في مباراته الأولى 7-1، ونجح في التفوق على البرتغال 2-1 في دور الثمانية، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين 6-0 في نصف النهائي، وحصل على المركز الرابع عقب خسارة تاريخية 11-3 أمام إيطاليا.

- طوكيو 1964:

تأهل منتخب مصر لربع نهائي أولمبياد طوكيو 1964 عقب احتلال المركز الثاني في مجموعته، وفاز على غانا في دور الثمانية 5-1، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام المجر 6-0، ويفرط مجددا في اقتناص الميدالية البرونزية بالخسارة أمام ألمانيا 3-1 وحصد المركز الرابع.