نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر ماهر يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والجونة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حصد ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الجونة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب فور انتهاء اللقاء.



وفاز فريق الزمالك على الجونة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 49 محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.