نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك باستاد القاهرة عقب مباراة الجونة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو فريق الزمالك البدلاء فقرة تدريبات بدنية خاصة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الجونة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك باستاد القاهرة

وخاض اللاعبون التدريبات البدنية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وفاز فريق الزمالك على الجونة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 49 نقطة.