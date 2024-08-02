عاجل.. جوميز يكشف موقف محمد عواد مع الزمالك.. ويرد على تصريحات علاء عبدالعال

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أحمد جودة - القاهرة -

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة الجونة اليوم في الدوري كانت صعبة، وفريقه تحكم في الشوط الأول.

جوميز يكشف موقف محمد عواد مع الزمالك.. ويرد على تصريحات علاء عبدالعال



وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي قائلًا:" أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تراجع الفريق نسبيًا لعدة دقائق مما منح الجونة فرصة للهجوم، ولكن بعد ذلك استطعنا السيطرة على مجريات الأمور".



وفيما يخص رده على تصريحات علاء عبد العال المدير الفني بشأن عدم خوض الأبيض لمباراة المقاولون باللاعبين الأساسيين قال:" أنا أتحدث عن فريقي فقط، والمدرب الأخر عليه أن يتحدث عن فريقه".



وأضاف المدير الفني قائلًا:" المباراة كانت صعبة والزمالك يستحق الفوز في اللقاء وسعيد بالطريقة التي يتطور بها اللاعبون الشباب الذين شاركوا مع الفريق، والجهاز الفني يعمل مع 16 لاعبًا من الشباب في الفترة الحالية، وبعضهم سيتواجد مع الفريق في الموسم المقبل".



وقال جوميز:" لا توجد مشاكل مع محمد عواد حارس مرمى الفريق وإذا احتجناه في الفترة المقبلة سيتواجد معنا".



وأبدى المدير الفني سعادته بفوز المنتخب الأولمبي على باراجواي والتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية، مشيرًا إلى أنه يتعبر مصر بلده الثاني، موضحا أن منتخب مصر يضم لاعبين لديهم القدرة على الظهور بصورة مشرفة في المحافل الدولية، معربًا عن سعادته بوجود 4 لاعبين من الزمالك مع المنتخب الأولمبي.



وفاز فريق الزمالك على الجونة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 49 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، في حين توقف رصيد الجونة عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الثالث عشر.