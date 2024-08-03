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عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة -  


قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، مواصلة التدريبات غدًا السبت بصورة طبيعية عقب خوض مباراة الجونة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

 أول قرار من الجهاز الفني للزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري


ويستعد الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها يوم الاثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


وفاز فريق الزمالك على الجونة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 49 نقطة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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