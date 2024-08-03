نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تكتب رقما إيجابيا بعد التأهل على حساب الأرجنتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل المنتخب الفرنسي لدور نصف نهائي أولمبياد باريس وذلك بعد التفوق على حساب الأرجنتين في دور ربع نهائي البطولة.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة جون ماتيتا في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول ليكون هدف الفوز الوحيد في المباراة.

تأهل للمرة الرابعة في تاريخ فرنسا

لأول مرة يصل منتخب فرنسا للمربع الذهبي لمنافسات الأولمبياد منذ 1984 كما تأهلت الديوك للمربع الذهبي للمرة الرابعة بعد 1908 و1920 و1984.



ولأول مرة في تاريخه يحقق منتخب فرنسا 4 انتصارات متتالية في الأولمبياد.



ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة نظيره المصري في دور نصف نهائي أولمبياد باريس.

