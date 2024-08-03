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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد عبدالمنصف نجم الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر عن اخر تطورات ملف صفقات نادي الزمالك والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

نجم الزمالك: جوميز رفض كل الأسماء المقترحة لخلافة هذا اللاعب

وقال عبدالمنصف في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفض كل الصفقات المقترحة لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد اقتراب رحيل محمد عواد وانتهاء عقده".

وتابع: "رفض البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أسماء الصفقات التي اقترحت عليه وفي وجهة نظري سيتم الاعتماد على أحمد نادر السيد لأنه مشروع مثل مصطفى شوبير بالأهلي".

واختتم حديثه: "أحمد نادر السيد رأى والده وهو حارس مرمى بفريقه وبمنتخب مصر وانتظر الفرصة لاثبات ذاته وصعد للفريق الأول وهو صغير وامكانياته كبيرة ومحترف بالخارج وسيكون مناسب بجانب محمد صبحي والحراس الشباب".

