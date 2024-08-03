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أحمد جودة - القاهرة - ضمن المنتخب المصري الأوليمبي الوصول لنصف نهائي دورة الألعاب الأوليمبية 2024 وذلك بعد أن عبر عقبة باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي 1-1.

وسيخوض أبناء البرازيلي روجيرو ميكالي مباراة دور الـ4 ضد المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والجمهور الذي أقصى في طريق وصوله لنصف النهائي المنتخب الارجنتيني بهدف واحد مقابل لا شيء.

وفي نصف النهائي الآخر سيلعب المنتخب المغربي الذي أكتسح الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-0 ضد المنتخب الاسباني الذي عبر هو الآخر بسهولة بالفوز على المنتخب الياباني بنتيجة 3-0.

تاريخ مواجهات مصر وفرنسا قبل نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

وتعد تلك المواجهة هي الثانية للمنتخب المصري ضد المنتخب الفرنسي في دورات الألعاب الأوليمبية حيث سبق وأن تقابل المنتخبان في نسخة لوس أنجلوس 1984 في الدور ربع النهائي ونجح منتخب الديكة في تحقيق الفوز بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء.

وقتها عبر المنتخب المصري دور المجموعات بعد الخسارة في الجولة الاولى من ايطاليا بهدف نظيف قبل الفوز على كوستاريكا 4-1 والتعادل مع أمريكا في الجولة الاخيرة بهدف لكلًا منهما ليحجز الفراعنة تذكرة العبور ثانيًا خلف الأتزوري من المجموعة الرابعة.

بينما تمكن المنتخب الفرنسي من تصدر المجموعة الأولى بالتعادل مع المنتخب العربي القطري في الجولة الافتتاحية بنتيجة 2-2 قبل الفوز على النرويج 2-1 والتعادل في الجولة الأخيرة مع تشيلي بنتيجة 1-1.

وفي دور الثانية سجل هدفي المنتخب الفرنسي في شباك الفراعنة اللاعب دانييل زيريب في الدقيقتين 29 و52 وبعدها اكملوا مشوارهم في البطولة وحققوا الفوز على يوغوسلافيا بنتيجة 4-2 وفي المباراة النهائية خطفوا الميدالية الذهبية الوحيدة في تاريخهم بالفوز على البرازيل 2-0.

وتعتبر فرنسا المنتخب الأوروبي رقم 22 الذي يواجه المنتخب المصري في دورات الألعاب الأولمبية وخلال تلك المباريات حقق الفراعنة الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة أربعة عشر لقاء.