نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في مباراة ودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مواطنه تشيلسي وديًا في اللقاء الذي سيجمع الفريقين صباح غد الأحد الموافق الرابع من شهر أغسطس الجاري.

ويحتضن ملعب "أوهيو"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي غدًا الأحد، وذلك في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي غدًا الأحد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الواحدة صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي صباح غد الأحد، عبر تطبيق STC TV، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق عيسى الحربين.