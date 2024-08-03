نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام هوتسبير في مباراة ودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني وديًا مع نظيره توتنهام هوتسبير اليوم السبت الموافق الثالث من شهر أغسطس الجاري.

ويحتضن ملعب "سيول"، هذا اللقاء الذي سيجمع فريقي بايرن ميونيخ وتوتنهام هوتسبير اليوم السبت، وذلك في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد توتنهام

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة بايرن ميونيخ ضد توتنهام هوتسبير اليوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد توتنهام

لم تعلن أي قناة حتى الآن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بث وإذاعة المباراة الودية التي ستجمع بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي